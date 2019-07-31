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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Demirci-Selendi yolunun 15 kilometresi tamamlandı - MANİSA Haberi

Demirci-Selendi yolunun 15 kilometresi tamamlandı - MANİSA Haberi

- Yol yapım çalışmalarından görüntüler - Bir vatandaş ile röportajDemirci - Selendi yolunun 15 kilometresi tamamlandıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Demirci ilçesinde yapımı devam eden Selendi yolunun 15 kilometresi tamamlandı.Demirci'yi Akdeniz ve İç Anadolu'ya bağlayacak olan A1 standardında yapılan Demirci - Selendi yolunda Esenyurt Mahallesine kadar olan bölümünde inşaat çalışmalarını tamamlandı.Selendi tarafından ise Havaoğlu ve Akçeşme mahalleleri arasında çalışmalar devam ediyor.192 personel ve 56 iş makinesinin çalıştığı Demirci - Selendi yolunda yaz sezonunda Yarbasan Mahallesine kadar olan bölümün tamamlanması hedefleniyor.Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk gazetecilere yaptığı açıklamada ilçenin ulaşım sorunlarının birer birer çözüme kavuştuğunu belirterek, "İlçemizi Akdeniz ve İç Anadolu'ya bağlayacak olan Selendi yolu tamamlandığında ticaret için ulaşım daha da kolaylaşmış olacak. Özellikle tarım ürünlerinin sevkiyatı noktasında bu yol daha faal olurken ilçe ekonomisine de katkı verecek. İnşallah önümüzdeki dönemde ilçemize yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz." dedi.

İş Makinesi Tarım Allah 

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