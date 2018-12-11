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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Demirci'de kuduz karantinası - MANİSA

Demirci'de kuduz karantinası - MANİSA

- Karantina altına alınan mahalleden görüntü - Demirci Devlet Hastanesinde detay Manisa 'da kuduz karantinasıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Demirci ilçesinde görülen kuduz vakası sonrası bir mahalle karantinaya alındı, 5 kişiye aşı yapıldı.Alınan bilgiye göre Minnetler Mahallesi'nde Nuray Ünal'a ait ağılda bir oğlağın rahatsızlanması üzerine olaya müdahale eden veteriner, kuduz vakasından şüphelendi.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin izlemeye aldığı hayvanın telef olması sonrası alınan örnekler Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi. Tahlil sonucunda kuduz hastalığı tespit edildi.Hayvanla temas eden ve İlçe Sağlık Müdürlüğü kontrolünde Demirci Devlet Hastanesine getirilen 5 kişiye kuduz aşısı yapıldı.Alınan kararla Minnetler Mahallesi karantina altına alınarak hayvan giriş ve çıkışları küçükbaş hayvanlarda 3 ay, büyükbaş hayvanlarda da 6 ay yasaklandı.İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada mahalledeki yaklaşık 300 büyükbaş ve 800 küçükbaş hayvan ile sokak hayvanlarına kuduz aşısı uygulanacağını söyledi.

Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı da vakanın nedeniyle ile ilgili araştırma başlattı.

Karantina Büyükbaş Hayvanlar Muhabir Büyükbaş Hayvan Sokak Hayvanları 

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