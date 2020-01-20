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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Demirci'de kar yağışı etkili oluyor

Demirci'de kar yağışı etkili oluyor

- Kar yağışından görüntüler

Karayolları Kar Temizleme Kar Kalınlığı Kar Yağışı Kar Lastiği 

-- Çocukların aileleri ile birlikte kar topu oynamasından görüntüler
-- Karayolları ekiplerinin çalışmalarından görüntüler
-- Vatandaşlardan Uğur Karadeniz'in açıklaması

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Demirci ilçesinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü. . Fırtına ve tipi sebebiyle ulaşımda sürücüler zorluk çekerken, Demirci karayolları ekipleri de Demirci - Simav karayolunda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçenin yüksek kesimleri olan 1470 rakımlı Demirci - Simav karayolu Akçakertik mevki, Türkmen Tepe mevkii ve Asitepe mevkilerini beyaza bürüdü. İlçe merkezinin yüksek kesimleri de hafif kar yağışı görülürken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Okulların tatil olması sebebiyle anne ve babalar çocukları ile birlikte Akçakertik mevkiine çıkarak kar top oynayıp bol bol fotoğraf çektirdi. Vatandaşlardan Uğur Karadeniz, "Kütahya Şaphane'den İzmir'e gidiyoruz. Yolda kar görünce eşim ve çocuklarımla biraz keyfini çıkaralım istedik. Bölgede kar yağışı sebebiyle yoğun sis ve tipi var o yüzden yavaş gidiyoruz. Tatili tadını çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.
Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de kar lastiği, zincir ve çekme halatı bulunmayan sürücülerin Demirci - Simav karayolunu kullanmamaları noktasında uyarırken, yol girişinde sürücüler için güvenlik tedbirlerini artırdı. (NÇ-ÖND-
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