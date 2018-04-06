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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Demircan: 'İlk defa donör ile hasta doğrudan birbirlerini tanıma imkanına sahip olacaklar' - ANKARA İzle

Demircan: 'İlk defa donör ile hasta doğrudan birbirlerini tanıma imkanına sahip olacaklar' - ANKARA İzle

Demircan: "İlk defa donör ile hasta doğrudan birbirlerini tanıma imkanına sahip olacaklar" - ANKARA - Etkinliğin yapıldığı salondan detay görüntüler - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın konuşması - Hasta - donör buluşması - Bakan Demircan'ın bağışçılara plaket vermesi - Toplu fotoğraf çekimiANKARA - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, TÜRKÖK'ün 3. yılı nedeniyle düzenlenecek hasta - donör buluşması etkinliğinde konuştu.
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Çekim 

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