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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Demir korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı - AKSARAY

Demir korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı - AKSARAY

- İtfaiye ekiplerinin demirleri keserek köpeği kurtarması AKSARAY (AA) - Aksaray 'da, başı bahçe duvarındaki demir korkuluklara sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikadaki bekçi köpeğinin başı, fabrikayı çevreleyen demir korkuluklara sıkıştı.Köpeğin havlama sesini duyanlar, yardım etmek istese de başarılı olamayınca, itfaiyeden yardım istedi.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, korkuluk demirlerini keserek, köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

Fabrika Demir Korkuluk Korkuluk Köpek Gesi 

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