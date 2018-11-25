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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Demir korkuluklara başı sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Demir korkuluklara başı sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Olay yerinden görüntü

Fabrika Demir Korkuluk Korkuluk Köpek Gesi 

-Köpeğin kafası sıkışmış görüntüsü
-İtfaiye müdahale
-Demirlerin kesilmesi
-Köpeğin kurtarılması

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da başı bahçe duvarındaki demir korkuluklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikanın bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada bulunan bekçi köpeğinin başı fabrikayı çevreleyen demir korkuluklara sıkıştı. Kafasını geçirdiği korkuluk demirinden çıkaramayan köpeğin havlamasını duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri makasla demirleri keserek köpeğin başını kurtardı. (YC-İP-
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