Demir kesme makasıyla kilidi kırıp, 30 bin lira çaldılar

-2 şüphelinin paraları alması

-Genel



( ELAZIĞ ) -Demir kesme makasıyla kilidi kırıp, 30 bin lirayı böyle çaldılar- Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi ELAZIĞ



- Elazığ’da bir iş yerine girerek 30 bin TL çalan şüpheliler güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay, 10 Aralık gecesi Kapalı Çarşı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Uğur'a ait sakatatçı dükkanı kepenk kilidi kırılarak soyuldu. Bir şüphelinin dışarıda beklediği 2 şüphelinin ise kasada bulunan 30 bin lirayı çaldı öğrenildi.İş yerine geldiğinde soyulduğunu fark eden Uğur, durumu polise bildirdi. Polis güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelileri tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde 1 şüphelinin demir kesme makasıyla kilidi kırıp açması, 2 şüphelinin de paraları çalması yansıdı. (CK-HİV-

