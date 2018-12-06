Demir kapıya başı sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı - AKSARAY
- Yavru köpeğin kafasının demir kapısına sıkışması - Köpeğin itfaiye ekiplerince çıkarılmasıDemir kapıya başı sıkışan köpek yavrusu kurtarıldıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da, bir iş yerinin demir kapısına başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Paşacık Mahallesi 5512. Sokak'ta bulunan iş yerinin bahçe kapısına köpek yavrusunun başı sıkıştı.Köpeğin havlama sesini duyan iş yeri sakinleri, itfaiyeden yardım istedi.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, demir kapıyı genişleterek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.