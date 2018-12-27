Demir kapının üstünden atlarken kapının korkuluklarına takılan çocuk kamerada



- Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir sitenin girişinde bulunan demir kapının üstünden içeriye girmeye çalışan çocuğun, kapının açılmaya başlaması ile yaşadığı zor anlar, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Memur Kent Sitlerinde yaşanan olayda, kapalı demir kapının üstünden geçmeye çalışan 3 çocuktan birinin, kapının açılmasıyla birlikte yaşadığı zor anlar görülüyor. Tam atlayacağı sırada, üstünde bulunduğu demir kapının açılmasıyla panikleyen ve üstündeki eşofmanı demir kapının keskin korkuluklarına takılan çocuğu, çevredeki bir vatandaş fark ediyor. Hemen aracından inen vatandaş, çocuğu asılı kaldığı kapıdan kurtararak yere bırakıyor. Yaşanan olayların tamamı, sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, yürekleri ağza getiren görüntüler ise görenleri korkuttu.

