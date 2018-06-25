Demir duvara sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - ŞANLIURFA
- İtfaiye ekiplerinin kediyi kurtarma çalışmalarından görüntüler Demir duvara sıkışan kediyi itfaiye kurtardıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da demir duvara sıkışarak mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinin Paşabağı Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklar, civardaki bir petrol istasyonunun demir duvarından kedi sesi geldiğini fark etti.Çocukların haber verdiği çevredekiler kediyi sıkıştığı yerden çıkaramayınca Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.İstasyona gelen ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından demir duvarı keserek yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı.Suyla temizlenen kedi karnı doyurulduktan sonra salındı.