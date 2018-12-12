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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Demir dubaları ayaklarıyla parçalayıp otomobille trafiğe kapalı alana böyle girdiler İzle

Demir dubaları ayaklarıyla parçalayıp otomobille trafiğe kapalı alana böyle girdiler İzle

-Cep telefonu görüntüsü-

Karya Kapalı Alan Cep Telefonu 

-Bariyerlerin kırılarak otomobille çarşı içerisine girilişi
-Bariyerlerin olduğu yerden detay

( SAKARYA )- Bisiklet kullanımının dahi yasak olduğu alana otomobille giren magandalar tepki topladı SAKARYA

- Sakarya'nın Akyazı ilçesinde demir dubaları kırarak otomobille araç trafiğine kapalı alana giren magandalar büyük tepki topladı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Olay, Akyazı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Akyazı Çarşı'sı olarak bilinen yerde yaşanan olayda, kimlikleri belirsiz gençler araç geçişlerini önlemek amacıyla konulan demir dubaları ayaklarıyla vurarak kırdı. Demir dubaları açıp otomobille trafiğe kapalı alana giren magandalar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bisiklet kullanımının dahi yasak olduğu çarşı içerisine demir dubaları kırarak araçla giren kişilere vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, magandaların bulunarak gerekli cezaları almalarını istedi. Görüntülerde ise; bir kişinin demir dubaları ayağıyla vurarak kırıp yerinden çıkarması ve ardından ise otomobille yaya yoluna girdikleri görülüyor.
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