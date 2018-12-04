Demir doğrama ustası kafasından vurulmuş halde bulundu

-Polislerin olay yerine gelmesi

-Osman Tekin’in sağlık ekipleri tarafından iş yerinden çıkartılıp ambulansa bindirilmesi

-Polisin olay yerinde inceleme yapması

-Polisin olay yerine güvenlik şeridi çekmesi

-Olay yeri İnceleme ekiplerinin olay yerinde çalışma yapması

-Genel ve detay



( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce’de meydana gelen olayda demir doğrama işi yapan bir şahıs iş yerinde kafasından vurulmuş halde bulundu. Olay, akşam saatlerinde Düzce merkez’de Şerefiye Mahallesi Zübeyde Hanım Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre demir doğrama işleri yapan Osman Tekin isimli şahıs, iş yerinde otururken silah sesi geldi. Silah sesini duyan esnaflar, iş yerine koştu ancak Osman Tekin’in kafasından vurulmuş halde buldu. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Osman Tekin ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine gelen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olayın intihar mı cinayet mi olduğunu araştırmaya başladı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

