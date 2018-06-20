- Demir çelik fabrikası işçileri greve çıktı

-İşçilerin slogan atması

-Davul zurna çalması

-İşçilerin yürümesi

-Fabrikadan genel görüntüler

-İşçilerin davul zurna eşliğinde oynamaları



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Tatmetal Çelik A.Ş.’de çalışan işçiler Türk Metal Sendikası tarafından alınan karar doğrultusunda bu gün sabah itibari ile greve çıktı. Kdz. Ereğli Organize Sanayi Bölgesi ile Bölücek Mahallesi ve Hamzafakıhlı Mahallesi’nde faaliyet gösteren Tatmetal Çelik A.Ş.’ye bağlı üç fabrikada çalışan Türk Metal Sendikası 275 işçi zam taleplerine yerine getirilmediği gerekçesiyle greve çıktı. Fabrika önünde eylem yapan işçiler çeşitli sloganlar atıp, haklarının verilmesini istedi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, işçilerin haklarını alıncaya kadar grev kararını uygulayacaklarını söyledi.



Hem sendika olarak kendilerinin hemde işçilerin çalıştıkları fabrikanın zarar görmesini istemediklerini belirten Ercan “Tatmetal yöneticileri ile ücret ve ücrete bağlı maddelerde anlaşamadık. Dün işveren tarafından görüşme teklifi aldık. Fakat sabaha kadar süren görüşmelerde uzlaşma sağlanamadığı için genel merkezimizin 5 Haziran’da almış olduğu karar gereği bu gün sabah itibariyle grevdeyiz. Bu arkadaşlar asgari ücretle ağır şartlarda çalışan çocuklar. Çok fazla bir şey istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. 3 vardiya çalışıyorlar. 3 vardiyanın da karşılığı bu olmaması lazım. Arkadaşlarımız şunu da söylüyorlar; ‘Bu işyeri bizim işyerimiz. Hiçbir zaman işyerimize zarar getirecek bir hareketin içerisinde olmayız.’ Bizimde teşkilatımızın yapısı bu şekildedir. Tüm yaptığımız bu eylemleri kanunlar ve hukuk çerçevesinde yapıyoruz. Emniyet güçleri bizim canımız ciğerimiz. Gerek emniyet birimlerimiz ve gerekse devlet birimlerimizle karşı karşıya asla gelmeyiz. Arkadaşlarımız bir bayram havasında, sükûnet içerisinde bu gün grevde meydanlardayız. Hakkımızı alana kadar bu meydanlardayız. Bu gün ilk günümüz. Ben inanıyorum ki işveren kanadı bu eylemi kendi aralarında değerlendirecektir. Çünkü Tatmetal bölgemizde bir Erdemir gibi iş yeri olma çabası içerisinde güzide bir kuruluşumuz. İnşallah yanılmıyoruzdur” dedi.

Başkan Ercan ayrıca Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ın greve çıkan işçilere sendika tarafından yasal olarak verilmesi gereken asgari ücretin üçte birlik fiyatı, bin TL olarak belirlediğini dile getirdi. Yapılan açıklamalardan sonra grev yapan işçiler fabrika önünde davul zurna eşliğinde oynadı. Tatmetal Çelik A.Ş. önünde grev yapan işçilere Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, CHP Kdz. Ereğli Teşkilatı yöneticileri ile bazı vatandaşlarda destek verdi. Grev sırasında Kdz. Ereğli ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

