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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Demir bariyerin sürücünün karnına saplandığı kaza anları kamerada Haberi

Demir bariyerin sürücünün karnına saplandığı kaza anları kamerada Haberi

kaza anı güvenlik kamerası

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Trol 

-otomobilin bariyerlere çarpması

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil demir bariyere çarptı. Otomobili delip içeri giren bariyer, sürücünün karnına saplandı. Yaşanan dehşet verici kaza anı ise bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza, Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana gelen kazada Osman Yüksel (21) yönetimindeki 20 YA 999 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Otomobilin kaportasını delerek içine giren demir bariyer sürücünün karnına saplandı. Kaza anı olay yeri yakınında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde yan olarak kayan otomobilin bariyere çarptığı bariyerin aracın içine girdiği görülüyor. İtfaiye tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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