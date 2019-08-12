Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Demet söyledi eşi Okan çaldı Video

Demet söyledi eşi Okan çaldı Video

demet akalın sahnesinden genel, detay

( MUĞLA -ÖZEL) MUĞLA

Bayram Mesajı Eğlence Mekanı Şarkıcı 20 Dakika Demet Akalın 


- 5 günlük Kurban Bayramı için Bodrum'a gelen vatandaşlar ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın şarkılarıyla coştu. Demet Akalın şarkı söylerken Okan Kurt ise dj kabinine geçerek tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Kurban Bayramının 1’inci günü Bodrum'da konser veren ünlü sanatçı Demet Akalın, yoğun ilgiyle karşılaştı. Pasha’da sahneye çıkan ünlü sanatçıya dj olarak Okan Kurt eşlik etti. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Demet Akalın'a sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Akalın sahnedeki performansıyla göz doldururken ünlü sanatçının fotoğrafını çekmek isteyen hayranları birbiriyle yarıştı. Demet Akalın, gecenin geç saatlerine kadar sahnede kaldı. Bin kişilik mekana 2 bin kişi Demet Akalını izlemeye gelince izdiham ise kaçınılmaz oldu. Akalın sahneye çıkmadan saatler öncesinden biletler tükendi, eğlence mekanının kapıları erkenden kapandı. Ünlü sanatçı Akalın’ın Dj’liğini ise Okan Kurt yaptı. 2 saat sahnede kalan Akalın bayram mesajı göndermeyi de ihmal etmedi. Akalın “Kurman bayramınız kutlu olsun. Bu kadar güzel insan pasha’da benle buluştu. Bu gece unutulmaz olacak. Bayramın ilk günün beraber eğlenerek geçireceğiz. 90 dakikalık sahnemi 120 dakikaya çıkarıyorum. Sizlere bayram hediyem olsun” diyerek şarkılarını seslendirmeye devam etti.
20 Dakika Hakkında
Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve İlker Aksum'un yer alacağı 20 Dakika dizisi, hikayesini Kaçış Planı (The Next Three Days) filminden alıyor. Dizide, mutlu bir evlilikleri olan çiftin hayatları, kadının işlemediği halde bir cinayetle suçlanarak hapise girmesiyle altüst olması anlatılıyor. Her hafta yükselen bir tempoya sahip olacak dizide, koca, karısının bu cinayeti işlemediğinden emindir ve ipuçlarının peşinden koşar. Sonunda yapacak bir şey olm...
devamı
Demet Akalın Hakkında
Demet Akalın (D. 23 Nisan 1972; Gölcük, Kocaeli), Türk pop müzik şarkıcısı, eski manken ve oyuncudur. Annesinin desteği ile mankenlik kursuna başladı. 1996-2004 yılları sevilen albümler ve hitler çıkardı. 2004 yılında çıkardığı Banane albümünde bulunan "Aşkın Açamadığı Kapı" ile Kral TV Video Müzik Ödüllerinden "Yılın Şarkısı" ödülünü aldı. 2006 yılında Kusursuz 19 albümünü çıkardı. Albüm 147.000 kopya sattı ve MÜ-YAP'tan altın ödül aldı. Aynı yı...
devamı
İlgili Foto Galeriler
Şarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son haliŞarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son hali
Kibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyorKibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyor
İşte Sibel Can'ın yeni eviİşte Sibel Can'ın yeni evi
Şarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu AnlattıŞarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu Anlattı
Şarkıcı Hatice'den Polise Şok Tehdit!Şarkıcı Hatice'den Polise Şok Tehdit!
Demet Akalın'la Eşi Okan Kurt Evliliklerinin 4. Yıldönümünü Böyle KutladıDemet Akalın'la Eşi Okan Kurt Evliliklerinin 4. Yıldönümünü Böyle Kutladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı