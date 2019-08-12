Demet söyledi eşi Okan çaldı

20 Dakika Hakkında
Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve İlker Aksum'un yer alacağı 20 Dakika dizisi, hikayesini Kaçış Planı (The Next Three Days) filminden alıyor. Dizide, mutlu bir evlilikleri olan çiftin hayatları, kadının işlemediği halde bir cinayetle suçlanarak hapise girmesiyle altüst olması anlatılıyor. Her hafta yükselen bir tempoya sahip olacak dizide, koca, karısının bu cinayeti işlemediğinden emindir ve ipuçlarının peşinden koşar. Sonunda yapacak bir şey olm...devamı
Demet Akalın Hakkında
Demet Akalın (D. 23 Nisan 1972; Gölcük, Kocaeli), Türk pop müzik şarkıcısı, eski manken ve oyuncudur. Annesinin desteği ile mankenlik kursuna başladı. 1996-2004 yılları sevilen albümler ve hitler çıkardı. 2004 yılında çıkardığı Banane albümünde bulunan "Aşkın Açamadığı Kapı" ile Kral TV Video Müzik Ödüllerinden "Yılın Şarkısı" ödülünü aldı. 2006 yılında Kusursuz 19 albümünü çıkardı. Albüm 147.000 kopya sattı ve MÜ-YAP'tan altın ödül aldı. Aynı yı...devamı