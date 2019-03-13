Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika'nın cenazesini yakınları aldı

-Yakınlarından görüntü

-Cenaze aracından görüntü



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’in Narlıdere ilçesi Çeşme Otoyolunda dün geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan sanatçı Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çika'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alındı. Dün saat 19.00 sıralarında İzmir’den Çeşme’ye seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobilde yolcu konumunda bulunan Zafer Çika ağır yaralandı. Acil servis ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan ve durumu ağır olan Çika, ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakıma yatırılan Çika, yapılan bütün müdahalelere rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Çika'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Çika'nın cenazesi, aralarında kardeşinin de bulunduğu yakınları tarafından alınarak cenaze aracına konuldu. Demet Akbağ'ın eşi yapımcı Zafer Çika'nın naaşı, yarın öğle namazını müteakip İzmir Alsancak Hocazade Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Çeşme Alaçatı'da defnedilecek.

