Demet Akbağ'ın eşi trafik kazasında ağır yaralandı (3) - İZMİR
- Demet Akbağ'ın eşi trafik kazasında ağır yaralandı - Hastane acil servis önünden detaylarDemet Akbağ'ın eşi trafik kazasında ağır yaralandı - İzmir ’de trafik kazası geçiren ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildiİZMİR (AA) - İzmir 'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika ile 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İzmir 'den Çeşme istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 S 7580 plakalı araç, Narlıdere - Güzelbahçe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.Cipte bulunan 2 kişiden birinin, oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika olduğu öğrenildi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınan Çika'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Aracın sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.
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