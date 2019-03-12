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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Demet Akbağ'ın eşi trafik kazası geçirdi - İZMİR

Demet Akbağ'ın eşi trafik kazası geçirdi - İZMİR

- Demet Akbağ'ın eşi trafik kazası geçirdi - Kaza yerinden detaylarDemet Akbağ'ın eşi trafik kazasında ağır yaralandı - İzmir ’de trafik kazası geçiren ünlü oyuncunun eşi Zafer Çika'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildiİZMİR (AA) - İzmir 'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında oyuncu Demet Akbağ'ın eşi yapımcı Zafer Çika ile 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İzmir 'den Çeşme istikametine giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 S 7580 plakalı araç, Narlıdere - Güzelbahçe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.Cipte bulunan 2 kişiden birinin, oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika olduğu öğrenildi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan Çika'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Aracın sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Ameliyat Direksiyon 

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