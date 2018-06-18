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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Demet Akalın sahneye eşofmanla çıktı Haberi

Demet Akalın sahneye eşofmanla çıktı Haberi

Okan Kurt röportajı

Yarış Gece Kulübü Doğum Günü Şarkıcı Basın Mensupları 

-Okan kurt DJ'lik yaparken
-Demet Akalın'ın eşofmanla sahneye çıkması
-Demet Akalın konserinden görüntüler

( MUĞLA -ÖZEL)- Demet Akalın sahnede, Okan Kurt kabinde MUĞLA

- Bodrum’da Ramazan Bayramı'nın son günü konser veren ünlü şarkıcı Demet Akalın sahneye yeşil renkli bir eşofman takımıyla çıktı. Akalın’ı eşofmanla gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü sanatçı Demet Akalın bayramın 3. günü Pasha Kulüp'te sahne aldı. Gece saat 23.00'te açılan kulüp, saat gece yarısı izdihamdan dolayı kapıları kapatmak zorunda kaldı. Bilet almak için gece kulübünün önünde uzun kuyruklar oluştu. Biletler bitince Akalın’ın birçok hayranı kapıda kaldı. Sahne kıyafeti şaşırttı Bodrum sezonunu Pasha kulüpte açan Akalın, sahneye pahalı bir dünya markası olan yeşil renkli eşofmanıyla çıktı. Akalın’ı eşofman takımıyla gören hayranları ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü sanatçı daha öncede Bayrampaşa’da verdiği bir konserde eşofman takımıyla sahneye çıkmış ve eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Akalın’dan sahnede kimlik kontrolü Eski ve yeni albümünden şarkılar seslendiren Demet Akalın’a dansçıları eşlik etti. Gece kulübünü dolduran vatandaşlar, Akalın’ın fotoğrafını çekmek için birbirleri ile yarıştı. 3 saat boyunca sahnede kalan Akalın’ı yaklaşık bin 500 kişi izledi. Şarkı aralarında hayranları ile sohbet eden ünlü sanatçı, mekanda kimlerin doğum günü olduğunu sordu. Hayranlarından birinin el kaldırması üzerine Akalın espirili bir şekilde “Getir kimliğini, yalnız bugün doğum günün değilse fena bozarım” dedi.
Doğum günü olan hayranına ikramlarda bulunan Akalın bir şarkıda hayranı için söyledi.

Önce Okan Kurt sonra Demet Akalın Ünlü sanatçı Demet Akalın, Dj’lik yapmaya başlayan eşi Okan Kurt ile, Gümbet Barlar Sokağı’nda faaliyet gösteren Pasha Club’ta sahne aldı. Akalın hayranları mekanı saatler öncesinden tıklım tıklım doldurdu. Artı sahnelerdeyim Demet Akalın’ndan önce Dj kabinine geçen Okan Kurt, çaldığı hareketli şarkılarla tatilcileri coşturdu. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurt, “Dj’lik çok güzel. Ben 2 yıldır yapıyorum. Bu sene biraz daha pekiştirdik. Pasha Club’le anlaşmamızı imzaladık, bugün ilk gecemiz. İnşallah bu gece bayramın üçüncü günü bayram tadında bir gece olacak. Önce ben bir performans sergileyeceğim, daha sonra eşi Demet Hanım çıkacak. Pasha ile olan birlikteliğimiz bu gece başlıyor, inşallah Allah bu yazın tamamına ermesini nasip eder. Her şey yolunda gidiyor.” dedi.

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