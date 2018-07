Demet Akalın’dan hayranlarına single müjdesi

-demet Akalın sahne genel,detay



( MUĞLA )- Demet Akalın; “Hira’nın oyuncu olmasını isterim"- Demet Akalın; “Şöhret çok önemsenecek bir şey değil” MUĞLA



- Bodrum’da bir eğlence mekanında sahne alan Demet Akalın hayranlarına single müjdesi verdi. Akalın, kızı Hira’nın oyuncu olmasını istediğini ve oyunculuk da çok yetenekli olduğunu ifade etti.

Ünlü Pop sanatçısı Demet Akalın’ın Bodrum’da sahne aldığı gece kulübünde izdiham oluştu. Gümbet Barlar Sokağı’ndaki Pasha Clup’ta sahne alan Demet Akalın hayranları kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Akalın sahneye çıkmadan saatler öncesinden biletler tükendi. Bin 500 kişilik kulübe 2 bin 500 kişi girince Akalın hayranları birbirlerini ezdi. Adım atacak yer kalmayan Pasha Clup’te Akalın’ın bazı hayranları kapılar kapanınca konseri sokaktan izlemek zorunda kaldı. Eski ve yeni albümünden şarkılarını seslendiren Akalın yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı yaptığı dans şovlarla da büyük beğeni topladı. Söylediği şarkılara eşlik eden Akalın hayranları fotoğrafını çekmek için de birbirleriyle yarıştı. Sahne öncesi basın mensuplarına konuşan Demet Akalın, müjdeleri ardı ardına sıralayarak; “Sağ olsun Bodrum seviyor beni. Haftada 3 değişik yerde çıkıyorum. Bugün Pasha kulüpteyiz. Yazın daha yoğun geçiyor. Önümüzdeki hafta bir de single çıkıyor. Bugün azıcık bir çaldık, kıyamet koptu. İnsanlar çok beğendi. Klibi çektim, Cuma günü elinizde. Şarkı çok güzel oldu” diye konuştu.

2 yıl aradan sonra spora başladı Sağlığınızı nasıl koruyorsunuz sorusuna ise Akalın, “Bugün midem çok kötüydü. Şimdi soda içip duruyorum. Küçüklüğümden beri beni araba tutar. Tekrar spor yapmaya başladım. Daha önce yürüyordum. Ama 2 senedir bir tane plates hocası belimi sakatladı. Buradan hanımlara uyarı, her önüne gelen hocayı sertifikalı zannetmeyin. Benim hocam ‘Lütfen Demet hanım ağrının üstüne gidin’ dedi bana. Kardeşim ben kendi vücudumu tanıyorum. Benim menüsküsüm var, belim sakat. Her hareketi öyle dangıl dungul yapamam. Böyle ukala ukala bir yaptırdı. 2 senedir anca kendime geliyorum” dedi.

Hira Gupse Özay’ı “Deliha” sanıyor Basın mensuplarının kızı Hira ile ilgili sorduğu ‘Hira ne olacak acaba?’ sorusuna Demet Akalın, şöyle cevap verdi: “Valla ben de çok merak ediyorum. Bence tiyatrocu olacak. İnanılmaz güzel yeteneği var. Bir de ben onu kışın her hafta tiyatroya götürdüm. Mesela sinemada durmuyor ama tiyatroda duruyor. Oyunculuğa çok meraklı. Gupse’ye bayılıyor. Onu Deliha olarak seviyor. Sürekli onunla mesajlaşıyor. Şöhret o kadar çok önemsenecek bir şey değil. Hira bir gün çok şöhretli de olsa benim için sıkıntı değil. Çocuğum bu piyasadan uzak dursun demiyorum. Çok sevdiğim bir işi yapıyorum. Sahnede olmak çok güzel, Sevilmek çok güzel bir duygu. O da onun farkında. Gittiğimiz yerlerden benden daha çok ilgi gördüğü zamanlar oluyor. Ama şöhretin uzun süreli olması lazım. Şöhret dediğin şey sevilmekle alakalı. Biz bile bu işi hala neden yapıyoruz, daha çok sevilelim, daha çok alkışlanalım diye yapıyoruz. Oyuncu olmasını isterim”