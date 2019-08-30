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30 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Demet Akalın Bodrum'da güneş gözlükleriyle sahne aldı Video

Demet Akalın Bodrum'da güneş gözlükleriyle sahne aldı Video

Demet Akalın sahnesinden, genel, detay

( MUĞLA -ÖZEL) MUĞLA

Doğum Günü Yabancı Turist Konsept 


- Bodrum'da sahne alan ünlü sanatçı Demet Akalın'ın yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşattı. biletleri yok satıldığı konserde Akalın'ı izlemek isteyen sevenleri saatler öncesinden mekanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Demet Akalın önceki gün Gümbet Barlar Sokağı'nda bulunan Pasha'da sahne aldı. Ünlü sanatçı mekanın yer aldığı sokakta saatler öncesinden uzun kuyruklar oluştu. Sahneye taşlı güneş gözlükleriyle çıkan Akalın sahne konseptine bir dabruka birde gitar ekleterek alışılmışın dışında bir sahne oldu. Eğlence mekanını dolduran Akalın hayranları nedeniyle mekanın kapıları saatler öncesinde kapandı. Adım atacak yer kalmayan Pasha'da, Akalın sevenleri fotoğraf çektirmek için bir birlerini ezdi. Slov parçalara da yer veren Akalın doğum günü olanlara, balayında olanlara ve evlilik yıl dönümü olanlara ikramlarda bulundu.
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