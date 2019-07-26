Demet Akalın:“Ben daha otuz beş yaşına bile girmedim, yaşım sürekli otuz üç” Haberi

-Demet Akalın'dan detay

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( MUĞLA -ÖZEL) MUĞLA



- Bodrum'da sahne alan ünlü sanatçı Demet Akalın tüller içerisinde sahneye çıktı. Akalın, doğum gününü kutladığı bir hayranının yaşınız kaç sorusuna ise “ben daha Otuz beş yaşına bile girmedim, benim yaşım sürekli Otuz üç” diyerek esprili bir şekilde cevap verdi. Ünlü sanatçı Demet Akalın, Bodrum’da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Pasha kulüpte sahne alan Akalın, eski ve yeni şarkılarını tatilciler için seslendirdi. Yaptığı dans şovlarla da büyük beğeni toplayan ünlü sanatçı, sahnedeki enerjisiyle dikkat çekti. Saatler öncesinden kuyruk oluştu Saatler öncesinden Pasha’yı dolduran binlerce kişi izdihama neden oldu. Zaman zaman hayranlarının arasına giren Demet Akalın ise şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi.



Akalın, sevenlerinin özçekim isteklerini de geri çevirmedi. Oldukça neşeli olduğu görülen Akalın’ın giydiği tüllü kıyafet ve güneş gözlükleri de dikkatlerden kaçmadı. Akalın, doğum gününü kutladığı bir hayranının sizin yaşınız kaç sorusuna ise “ben daha Otuz beş yaşına bile girmedim, benim yaşım sürekli Otuz üç, Kırk hiç değilim. ” diyerek esprili bir şekilde cevap verdi. Akalın'ın söylediği hareketli şarkılarla sevenleri bir an olsun yerinde durmadı.

