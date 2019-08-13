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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Demet Akalın, bayram tatilini şezlongda geçirdi Haberi

Demet Akalın, bayram tatilini şezlongda geçirdi Haberi

Okan Kurt ve kızı Hira'dan görüntü

Bayram Tatili Beach Çekim Objektif 

-Demet Akalın'dan görüntü
-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Ünlü sanatçı Demet Akalın, kızı Hira ve boşandığı eşi Okan Kurt bayram tatilini Bodrum’da geçiriyor. Göltürkbükü'ndeki Levo beachte objektiflere takılan Demet Akalın, gün boyu şezlongdan kalkmayarak güneşlenmeyi tercih etti. Kızı Hira ve boşandığı eşi Okan Kurt ise denize girip bol bol eğlendi. Gazetecilerin çekim yaptığını gören Akalın denize ayağını bile sokmadı.
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