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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Della Miles, Mevlana Hazretlerinin Türbesini ziyaret etti

Della Miles, Mevlana Hazretlerinin Türbesini ziyaret etti

Della Miles'in festivali seyrederken görüntüsü

Dinler İslamiyet Basın Açıklaması Festival Şarkıcı 

-Della Miles'e hediye takdimi
-Della Miles ile röportaj
-Mevlana Türbesi ziyaret
-Della Milesin fotoğraf çektirmesi
-Della Miles basın açıklaması
-Genel detay

( KONYA ) KONYA

- 16. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivaline katılmak üzere Konya’ya gelen Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan, Türkiye’ye yerleştikten sonra İslamiyet’e geçerek Müslüman olan ABD'li ünlü şarkıcı. Ünlü şarkıcı Della Miles, Hazreti Mevlana’nın 812. doğum yıldönümü dolayısıyla düzenlenen 16. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivaline katılmak üzere, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün davetlisi olarak şehre geldi. Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenen festivali izleyen Della Miles’e, etkinliğin sonunda hediye verildi.
“Dil önemli değil, müzik direkt olarak kalbe işliyor” Miles, festival hakkında açıklamalarda bulundu. Burada olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Miles, “Çünkü bugün çok önemli bir gün. Bu, dünyanın 8. büyük festivali ve ben özel konuğu olarak burada sadece çok gururluyum. Bu müzik benim için çok yeni. Şunu söyleyebilirim ki; bu müziği ben dinlerken kafamdaki bir sürü suale de cevap buldum. Çünkü benim müziğimi de insanlar dinlerken benim dilimi anlamadıkları halde dinliyorlar. Ama ben de bu müziği anlamadığım halde dinledim ve çok sevdim ve cevap şuydu; aslında müzik kalpten gelir ve kalbe işler. Dil önemli değil, müzik direkt olarak kalbe işliyor” dedi.
“Dinlediğim müzikler ve Mevlana ziyaretim benim müziğimi de etkileyecek” Daha sonrasında Della Miles, Hazreti Mevlana’nın Türbesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Della Miles, Konya’ya ilk defa geldiğini ancak bundan sonra gelmeye devam edeceği ifade etti.
Miles, “Ben ilk defa seyahat ediyorum ve bu benim için bir eğitimdi. Öğrendiğim çok şey var. Ben buraya Mistik Müzik Festivali için davet edildim. Bu benim için bir onurdur, bu davetten dolayı da teşekkür ediyorum. Ben bugün Mevlana Müzesini gezerken sadece pozitif enerji elde ettim. Pozitif enerji ve huzurla birlikte bu benim için yine bir eğitimdi. Bugün dinlediğim müzikler ve Mevlana ziyaretim benim müziğimi de etkileyecek. Bugün dinlediğim müzikleri kendi müziğime de karıştırmayı düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Gazetecilerin, ‘Festivalde sahne alacak mısınız?’ sorusuna, konser anında şarkıcıları seyrederken sahnede olmayı çok istediğini ancak bu sene hazırlıksız olduğunu kaydeden Miles, gelecek yıl davet edilirse festivalde yer alacağını da sözlerine ekledi.
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