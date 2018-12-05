-Vatandaşlardan görüntüler

-Başrol oyuncusu Cem Uçan ile röportaj

-Başkan Haluk Şahin Yazgı ile röportaj



( AKSARAY ) AKSARAY



- Tamamı Aksaray’da çekilen ve Kazıklı Voyvoda Vlad Tepeş'in Osmanlı Sarayı'na uzanan hikayesinin anlatıldığı 'Deliler Fatih'in Fermanı' filminin Aksaray galası yapıldı. Bir AVM’de gerçekleştirilen galada ‘Deliler Fatih'in Fermanı’ filminin oyuncularından Cem Uçan, İsmail Filiz, Gülşah Şahin, Mehmet Ali Karakuş, Batın Uçan ve Namık Rüstem Khanlı sinemaseverlerle buluştu. Film gösteriminden önce açıklama yapan oyunculardan Cem Uçan, çok zor bir set dönemi geçirdiklerini belirterek, “Türkiye genelinde çok büyük bir ilgi var filme. Ama artık biz de bir Aksaraylı olduk. Aksaray’da çekildiği için film ondan dolayı da çok büyük bir etki var tabii. Çok zor bir set dönemi geçirdik. 8 hafta boyunca çok yoğun ve sert sahneler çektik, çok yorulduk ama emeğimizin karşılığını fazla fazla görürüz. Allah razı olsun herkesten. Aksaray bizim ikinci memleketimiz gibi oldu. Biz buraya gelirken artık evimize geliyor gibiyiz. İnşallah bundan sonra Aksaray’da filmin dizisini de çekeriz. Uzun zamanlar burada kalma imkanı buluruz” dedi.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise, “Yaklaşık 1,5 sene önce başladı bu filmin serüveni. Cem bey ekibi ile birlikte Aksarayımızı, belediyemizi ziyaret ettiğinde 'Deliler' adı altında bir film çekeceklerini ve bunun için Türkiye’nin birçok yerini gezdiklerini ama Aksaray’ı çok beğendiklerini, bu doğal platoda film çekmek istediklerini söyleyince bizler gerçekten çok mutlu olduk. Çünkü Aksarayımızda böyle bir film çekilmesi, bu film için Aksarayımızın doğal güzelliklerinin seçilmesi bizleri memnun etti. Bizler de o andan itibaren Cem bey ve ekibine bütün desteklerimizi vererek bu filmin tamamının Aksaray’da çekilmesine vesile olduk. Ben başta kendisine ve çok kıymetli ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bu filmin bütün figüranları Aksaray’ın çocukları” Filmin Aksaray’a ve tanıtımına büyük katkılar sağladığını belirten Başkan Yazgı, “Bu filmdeki bütün detaylar, burada oynayan bütün figüranlar tamamen Aksaray’ın çocuklarıdır. Yine burada çekilen, burada kullanılan malzemelerin hepsi de Aksaray’daki esnaflarımız tarafından tedarik edilmiştir. Dolayısıyla şehrimizin en iyi şekilde tanıtılması vesile olduğu için teşekkür ediyorum. Muhteşem bir film oldu. Bütün Aksaraylı hemşehrilerimizi ve tüm Türkiye’deki herkesi seyretmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.



