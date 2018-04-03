Dehşeti yaşatan FETÖ şüphelisinin pantolonu düştü

-zanlının doktor kontrolünden çıkarılması

-ARŞİV

-olayın görüntüleri



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri’de mahkemece yakalama kararı bulunan ve 20 gün önce polis memurunun dur ihtarına uymayarak bir polisi, aracı ile sürükleyip yaralayan, ardından polisin başarılı operasyonu ile Yunanistan’a 100 metre kala sınırda sahte kimlik ve 10 bin Euro ile kıskıvrak yakalanan FETÖ şüphelisi iş adamı adliyeye sevk edildi. Şüphelinin polis ekiplerince hastaneye getirildiği sırada pantolonunun düştüğü anlar kameralara yansıdı. DUR İHTARINA UYMADI, POLİSİ ARACI İLE SÜRÜKLEYEREK YARALADI Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yakalama kararı bulunan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde Esta Çelik isimli fabrikanın sahibi İsmail Çelik’in yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. 2 Mart günü şüphelinin OSB’deki işyerinin önünde olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüpheli İsmail Çelik’e dur ihtarında bulundu. Bir polis memuru aracına binerek kaçmak isteyen İsmail Çelik’i durdurmaya çalıştı, ancak şüpheli aracı ile hızla uzaklaştı. Bu sırada polis ekibinin aracın ön kaputunda 50 metre asılı vaziyette gittiği ve başka bir araca çarparak yaralandığı görüntüler, güvenlik kameralarına yansıdı. YUNAN SINIRINA 100 METRE KALA SAHTE KİMLİK İLE YAKALANMIŞTI Bu olaydan sonra şüpheli İsmail Çelik, 22 Mart günü Edirne ili Keşan ilçesi Meriç Nehri civarında kaçak yollarla Yunanistan’a geçmek isterken, sınıra 100 metre kala, üzerinde Arif Ali N. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve 10 bin Euro para ile birlikte polis ekiplerince yakalandı. ŞÜPHELİ’NİN SORGUSU 9 GÜN SÜRDÜ Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüpheli İsmail Çelik hakkında FETÖ üyeliği ve polisi yaralama suçlarından 9 gün sorgusu sürdü. HASTANEYE GETİRİLİRKEN PANTOLONU DÜŞTÜ Sorgusunun ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplik’te sağlık kontrolünden geçirildi. Hastaneye getirildiği sırada pantolonun düştüğü kameralara yansırken, şüpheli kendisini görüntüleyen gazetecilerin ‘Polisi sürüklerken vicdanınız sızlamadı mı? Pişman mısınız?’ sorularına sessiz kaldı. Şüpheli Çelik, doktor raporunun ardından Adliye’ye sevk edildi. FETÖ’CÜ İŞADAMININ KOD ADI ‘SADIK’ Öte yandan KHK ile kapatılan AHUDER yapılanmasında FETÖ üyesi itirafçı AVUKAT M.A. 28 Nisan 2017’de mahkemede savunmalarında 2012 yılında Sadık isimli bir hoca ile tanıştıklarını, 2013’ten sonra oturma imamı olarak geldiğini ve gerçek isminin ise daha sonra İsmail Çelik olduğunu öğrendiğini söyledi.



Sadık kod adlı İsmail Çelik’in by lock programını indirdiğini, Amerika’ya gittiklerinde Çelik’in terör elebaşı Fetullah Gülen’den dua istediğini mahkemede anlattı. (AÖ-

