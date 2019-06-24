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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Dehşete düşüren tren kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı...Yük treni ile minibüsün çarpışma anı kamerada

Dehşete düşüren tren kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı...Yük treni ile minibüsün çarpışma anı kamerada

Minibüsün hemzemin geçide gelişi

Hemzemin Geçit Tarım Tren Kazası Güvenlik Kamerası Yük Treni 

-Şoförün inip kaçması
-Trenin minibüse çarpması

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Adana-Mersin seferini yapan yük treni, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, karşıya geçmeye çalışan 63 LZ 951 plakalı minibüse çarptı. Kazada, içerisinde Suriyeli tarım işçilerinin bulunduğu bildirilen minibüsteki yolculardan 1'i olay yerinde hayatını kaybederken, ikisi ağır 4 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde raylar üzerinde motoru duran minibüsün sürücüsünün araçtan inip kaçması ve yük treninin araca çarpması yer alıyor.
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