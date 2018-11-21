Dehşet saçan kar maskeli 3 soyguncu ‘özel ekip’ tarafından yakalandı... Hırsızlar kamerada Video

-Eve yapılan baskından görüntü

-Ele geçirilen paradan görüntü

-Zanlıların emniyetten çıkarılması



( ANKARA )- Ev sahibini demir su borusu ile öldüresiye darp ettikten sonra içerisinde 500 bin TL bulunan çantayı alıp kaçan kar maskeli 3 soyguncu, özel ekip tarafından yakalandı- Ekipler 200 saatlik güvenlik kamerası kaydı izleyerek soyguncuların kimliklerini tespit etti- 1 yıl önce gasp ettiği adamı, hapisten çıktıktan sonra tekrar gasp etti ANKARA



- Ev sahibini demir su borusu ile öldüresiye darp ettikten sonra içerisinde 500 bin TL bulunan çantayı alıp kaçan kar maskeli 3 soyguncu, Gasp Büro Amirliği ekiplerince kurulan ‘özel ekip’ tarafından incelenen 200 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin ardından düzenlenen operasyonla yakalandı. Ayrıca 3 zanlıdan birinin, 1 sene önce aynı şahsı gasp ettiği için 6 ay hapis yattığı öğrenildi. Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesi Harbiye Mahallesi’nde 10 Kasım Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nakış Sokak’taki bir apartmanda ikamet eden M. A., elindeki para dolu çantayla akşam saatlerinde evine girdiği sırada karşısında kar maskeli 2 kişi gördü. Biran şok geçiren M. A., kar maskeli soyguncuların saldırısına uğradı. Soygunculardan biri M. A.’nın kafasına demir su borusu ile defalarca vurarak bayılttı. Çantayı alıp hızla olay yerinden kaçan soyguncular, binanın girişinde bekleyip gözcülük yapan hırsızı da yanlarına alarak kayıplara karıştı. Kanlar içinde yerde yatan M. A.’yı gören komşular durumu hemen 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, kafasından aldığı darbelerle ağır yaralanan M. A.’yı tedavisi yapılmak üzere Numune Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırdı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak durumu Olay Yeri İnceleme Birimi’ne bildirdi. 200 saatlik güvenlik kamerası kayıtları izlendi İnceleme Birimleri olayla ilgili kamera kayıtları dahil tüm delilleri muhafaza altına alarak, dosyayı Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, konunun aydınlatılması için ‘özel ekip’ kurdu. Kurulan özel ekip, Dikmen Mahallesi’nden, Demetevler Mahallesi’ne kadar bulunan tüm kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Yaklaşık 200 saatlik kamera görüntüsü izleyen özel timler, kar maskeli 3 soyguncunun E. K., G. K. ve Ş. D. isimli şahısların olduğunu tespit etti. Hapisten çıkar çıkmaz daha önce gasp ettiği kişiyi çete kurarak yine gasp etti Yapılan tespit sonucu araştırmaları derinleştiren ekipler, şahıslardan Ş. D.’nin M. A.’yı 1 yıl öncede gasp ettiği ve daha sonra Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandığı saptandı. Ş. D.’nin bu suçtan 6 ay cezaevinde yattığı öğrenildi. Öte yandan Ş. D.’nin ceza evinden çıkar çıkmaz G. K. ile E. K.’ye ulaştığı ve ‘M. A.’da çok para var’ diyerek onları soyguna ikna ettiği belirlendi. Ev etrafında 1 haftalık keşif yapmışlar Yaklaşık 1 hafta M. A.’yı takip ederek evin etrafında keşif yaptıkları anlaşılan 3 kişilik soyguncu çetesi, kurulan özel tim tarafından düzenlenen şafak vakti operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan E. K. tüm suçlarını itiraf ederken, G. K. ile Ş. D.’nin suçlarını kabul etmediği öğrenildi. Adliyedeki telefon görüşmesi, paraların nerede olduğunu ortaya çıkardı Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş. D., E. K. ve G. K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, zanlılardan M. K., polis kontrolünde telefon görüşmesi yapmak istediğini belirtti.

Telefonun sesi dışarı verilen görüşmede yakınını arayan M. K. “Ben tutuklandım” demesi üzerine karşıdaki kişi “Paraları ne yapayım” dedi.

Soyguncular cezaevine gönderildi Bunun üzerine hemen harekete geçen ekipler, M. K.’nin telefonda görüştüğü kişinin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda bir kişi ile birlikte gasp edilen M. A.’ya ait 200 bin TL nakit para ele geçirildi. Bu gelişmeden yola çıkan ekipler, zanlıların gasp ettikleri parayı 3’e böldüklerini belirledi. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ş. D., E. K. ve G. K. cezaevine gönderildi.

