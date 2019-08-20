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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Dehşet saçan eski sevgili hakim karşısına çıktı

Dehşet saçan eski sevgili hakim karşısına çıktı

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( BURSA ) BURSA

İlk Müdahale Adam Yaralama Kız Arkadaş Eski Sevgili Mahkeme Heyeti 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde, eski kız arkadaşını kafasından, yanındaki erkek arkadaşını ise bacaklarından vuran sanığın yargılanmasına başlandı. Olay, 8 şubat 2019 tarihinde, Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp D. (32) ile kız arkadaşı Bahar D (24), birlikte yürüdükleri sırada kızın eski sevgilisi Ömer Z. bir araçla yanlarına geldi. Yanındaki silahı çıkartan Ömer Z., Bahar D'yi kafasından, Eyüp D.'yi ise bacaklarından vurdu. Olayın ardından Ömer Z., geldiği araçla kaçarken, ihbar üzerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından iki genç ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 aydır tutuklu bulunan sanığın yargılanmasına başladı.
Ömer Z, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık, eski kız arkadaşı ve erkek arkadaşının yanlışlıkla tüfeğin ateş alması sonucu vurulduğunu illeri sürdü. Olayda ağır yaralanan ve gördüğü tedavi sonrası hayata tekrar tutan Bahar D. ise, sanığın kendisini kasten vurduğunu belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi.

'Kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'kasten adam yaralama' ve 'ruhsatsız tabanca bulundurmak' suçlarından yargılanan sanığın tutukluluk haline devam kararı veren mahkeme heyeti, duruşmayı illeri bir tarihe erteledi.
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