Dehşet saçan eski astsubaya çelik yelekli önlem

-Adli tıpa alınması

-Adli tıptan çıkartılması

-Emniyete götürülmesi



( ADANA )- Adana'da cinnet getirip 3 kişiyi öldürdüğü ileri sürülen eski astsubay, polis tarafından yakalandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi ADANA



- Adana'da cinnet getirip 3 kişiyi öldürdüğü ileri sürülen eski astsubay, polis tarafından yakalandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde meydana geldi. Hayati Özkaya, kızını arkasına, 5 yaşındaki oğlu Osman'ı kucağına alarak mobiletle giderken açılan ateş sonucu yere yığılarak hayatını kaybetti. 5 yaşındaki çocuk ise çevredeki vatandaşlar tarafından kanlar içinde kalan babasının kucağından alındı. Gözyaşlarına boğulan küçük çocuk babasını olay yerinde korku dolu gözlerle izledi. Bir süre sonra ise ilk olayın yaklaşık 500 metre uzağında kahvehaneden tabanca sesleri geldi. Kahvehane sahibi Okan Develi ile arkadaşı Necmettin Şahinoğlu da tabanca ile başlarından vurularak hayatını kaybetti. Kaçan saldırganın ordudan atılan astsubay Güçlü Doğan T. olduğunu belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri zanlıyı kısa sürede otomobil ile kaçarken yakaladı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlı ilk ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi.

Çelik yelek giydirilen zanlı sağlık kontrolünün ardından tekrar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlının psikolojisinin bozuk olduğu için ordudan atıldığı, eşi ve çocuklarının da zanlıyı terk ettiği bugün sabah saatlerinde cinnet getirip mahalleye çıkarak önüne gelene ateş ettiği öne sürüldü.

