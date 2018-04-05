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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Dehşet anlarını gören öğrenci anlattı

Dehşet anlarını gören öğrenci anlattı

Öğrencinin konuşması

Şahit Dersim Saldırı 

-Detay görüntüler

( ESKİŞEHİR )- Eğitim Fakültesi öğrencisi:- “Hocamız yerde yatıyordu”- “Yaklaşık 20 el silah sesi duydum” ESKİŞEHİR

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde yaşanan vahşet sırasında okulda bulunan bir öğrenci o anları anlattı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Eğitim Görevlisi Volkan Bayar tarafından yapılan saldırı sonucunda 2 eğitim görevlisi 1 dekan yardımcısı ve 1 bölüm sekreterinin hayatını kaybettiği olayı gören bölüm öğrencisi "Tamamen şahit olmadım. Silah seslerini duydum. Hocamın odasını girdiğim zaman cansız bir şekilde yerde yatıyordu. Yaklaşık 20 el silah sesi duydum. Kantinde hocamı beklerken oldu. Ölen hocalarımız dersimize giriyordu. Ailelerimiz bizi buraya okumak için gönderiyor” dedi.

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