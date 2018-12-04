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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Dehşet anları kamerada... Tartıştıkları grubu kurşun yağmuruna tuttular: 1 ölü 1 yaralı İzle

Dehşet anları kamerada... Tartıştıkları grubu kurşun yağmuruna tuttular: 1 ölü 1 yaralı İzle

Tartışan grup

Kız Meselesi Silahlı Kavga Kamera Uttu Pompalı Tüfek 

-Tabancalı şahsın ateş etmeye başlaması
-Tabancalı şahsın üzerine atlayan şahıs
-Tabancalı şahsın arkadaşlarının pompalı tüfekleri arabadan alması
-Yerdeki şahsa pompalıyla ateş etmeleri
-Kaçmaları

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilleriyle bir iş yerinin önüne gelen grup tartışma sonrası diğer grubu tabanca ve pompalı tüfeklerle kurşun yağmuruna tutuyor. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’da kız meselesi yüzünden tartışan iki grup 22 Kasım gecesi merkez Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde buluştu. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde tabanca ve pompalı silahlarla gelen 3 kişi diğer grubu kurşun yağmuruna tutuyor. Arkadaşlarını tabancalı şahsın kurşunlarından korumak isteyen bir kişi de tabancalı şahsın üzerine atlayıp yere düşürdüğü esnada arkadan gelen pompalı saldırganın kurşunlarına hedef oluyor. Olayla 1 kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (EK-
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