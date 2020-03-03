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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Dehşet anları kamerada...Bıçakladığı kadını yerde böyle tekmeledi.

Dehşet anları kamerada...Bıçakladığı kadını yerde böyle tekmeledi.

-Güvenlik kamerasına bıcaklama anının yansıması

Er Kadın Güvenlik Kamerası Yansıma Polis Ekipleri Saldırı 

--Ambulans detay
--olay yeri
--genel detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da şüpheli bir şahıs tarafından bir kadın bıçaklandı, bir kadında darp edilerek yaralandı, o anlardan biri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, dün akşam merkeze bağlı Yeni Mahalle Bölge Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sokakta B.A, isimli bir kadın şüpheli bir şahıs tarafından bıçaklandı. Ardından aynı şüpheli şahıs diğer kadının arkadaşı olduğu iddia edilen M.E’yi de (24) darp edip, kendisini bekleyen arkadaşıyla olay yerinden kaçtı. Yaralanan 2 kadın olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Bölgeye giden polis ekipleri yaptığı çalışmada kadınları yaralayan şüpheli şahsı tespit etti.Şüpheli şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli şahsın kadınlardan birine saldırıp darp ettiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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