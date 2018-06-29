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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Dehşet anları kamerada...5 yaşındaki çocuk 2. kattan böyle düştü İzle

Dehşet anları kamerada...5 yaşındaki çocuk 2. kattan böyle düştü İzle

-GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ-

İlk Müdahale Hastane Güvenlik Kamerası Devlet Hastanesi Sağlık Ekipleri 

-5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DÜŞME ANI
--AKTÜEL-
-ACİL SERVİS DIŞ GÖRÜNTÜSÜ
-SAĞLIK İL MÜDÜRÜ RAHİM ÜNLÜBAY İLE RÖP
-DETAYLAR

( NEVŞEHİR -ÖZEL)- Çocuğun düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı NEVŞEHİR

- Nevşehir’de Suriyeli çocuğun 4 katlı bir apartmanın 2. katından düştüğü an, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Karasoku Mahallesi Osman Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın 2. katında oturan Suriyeli ailenin 5 yaşındaki çocuğu İbrahim Almadi, pencereden aşağı bakarken dengesini kaybederek düştü. Küçük çocuğun düşme anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çocuğun düştüğünü gören çevredeki vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İbrahim Almadi Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay yaptığı açıklamada, "Dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda devlet hastanesine getirilen çocuğun durumu ilk geldiğinde iyiydi. Ama biz yine de her türlü kontrolleri sağladık. Tetkik ve tedavileri tamamladık. Hayati tehlikesi bulunmuyor. 12 saatlik müşahede altında tutulmasının ardından taburcu edildi” dedi.

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