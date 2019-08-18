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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Dehşet anları güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Dehşet anları güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Güvenlik kamerası

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Bıçaklı Saldırı Kamera Güvenlik Kamerası Şili Saldırı 


- İstanbul’un Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi, Anız Sokakta bulunan iki katlı binanın bodrum katında yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar bıçaklı saldırıya uğradı. Bir kişinin ağır bir kişinin hafif olarak yaralandığı saldırının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı Olay, Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi, Anız Sokakta yer alan iki katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Saat 20.00 sıralarında yabancı uyruklu vatandaşların ikamet ettiği daireye taksiyle gelen beş altı kişilik yabancı uyruklu grup iddiaya göre para yüzünden uzun süre tartıştıktan sonra dairede yaşayan bir kişiyi bıçakla yaraladı. Bunun üzerine dairede yaşayan vatandaşların apartmandan kaçması üzerine peşlerinden giden saldırgan grup yakında bulunan bir cami avlusuna sığınan bir kişiyi daha bıçakla yaradı. Saldırganların dairede bir kişiyi bıçakladıktan sonra diğer kaçan vatandaşı kovaladıkları anlar vatandaş kamerasına yansırken o anlarda yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı.
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