Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Değiştirilen Tüp Alev Aldı, 1 Ev ve Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

Değiştirilen Tüp Alev Aldı, 1 Ev ve Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

Olay yerinden görüntüler

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Hayvan 


- Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde değişim sırasında alev alan tüp evi ve ahırı kül etti. Olay saat 17 sularında Altıntaş'a bağlı Yeşilyurt köyünde Ekrem Uzunca ait evde meydana geldi. Evde ki boş tüpü dolu tüp ile değiştirmek istenirken tüpün bir anda alev alması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Çıkan yangın sonucu ev kısa sürede alevlere teslim olurken, alevlerin evin hemen yandaki ahırda sıçraması ve vatandaşlar tarafından ahırdaki hayvanlar ise son anda kurtarıldı. İhbar üzerine gelen Orman ekipleri yanan eve kısa sürede medahale etti. Olayda neyse ki korkulan olmazken, ev ve ahırı kullanılmaz hale geldi.
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı