"Değişimin anahtarı kadınlar" - SAKARYA - Programdan detaylar - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu'nun konuşması"Değişimin anahtarı kadınlar" - Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu: - "Dünya standartlarının da üzerinde kadim değeriyle güçlü bir Türkiye için, kadınlarımızın çok yönlü bakış açısına, zekasına ve cesaretine ihtiyacımız var"SAKARYA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, "Dünya standartlarının da üzerinde kadim değeriyle güçlü bir Türkiye için, kadınlarımızın çok yönlü bakış açısına, zekasına ve cesaretine ihtiyacımız var." dedi. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Ali Coşkun Toplantı Salonu'nda ev hanımlarına yönelik ''Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi" semineri düzenlendi. Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, bakanlık olarak sundukları tüm hizmetleri yeni bakış açılarıyla ivme kazandırmak için kamu ve özel sektör olarak yoğun çaba harcadıklarını anlattı.Bir toplumun güçlü olmasının o toplumdaki kadınların güçlü olmasına bağlı olduğuna değinen Ustaoğlu, kadını, medeniyet inşasındaki yolda temel yapı taşı olarak gördüklerini kaydetti. Türk kadınlarının dünyanın farklı ülkelerinde eğitimde, ticarette siyasette ülkeyi başarıyla temsil ettiğini aktaran Ustaoğlu, şunları kaydetti:"Yeni yönetim sistemimizin uygulamaya girmesiyle pek çok hizmetin sivil toplum örgütlerimiz ve özel sektörle iş birliğinde daha etkin ve verimli olacağına, dolayısıyla hizmetlerimizin güçleneceğine inanıyoruz. Yeni dönemde özellikle sivil toplumun ve özel sektörün desteğini bir arada değerlendiren çözümleri gündemimize almak zorundayız. Ekonomik kalkınmadan insani kalkınmaya toplum hayatımızın her alanında değişimin dönüşümün anahtarının kadınlar olduğunu görüyoruz."Kadının, toplumun her kademesinde asli bir unsur olarak var olmasının, sosyal yaşama aktif bir şekilde katılmasının ve fırsatlardan eşit yararlanmasının hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, "Bu anlamda dünya standartlarının da üzerinde kadim değeriyle güçlü bir Türkiye için, kadınlarımızın çok yönlü bakış açısına zekasına ve cesaretine ihtiyacımız var." şeklinde konuştu. Kadının ekonomik anlamda güçlendirilmesi kapsamında Türkiye'de oldukça önemli ilerlemeler kaydedildiğine değinen Ustaoğlu, şöyle devam etti:"Eğitim, sağlık, ekonomi, karar alma mekanizmalarına katılım ve medya olmak üzere 5 temel politika bileşeninde hedefler ve stratejiler belirledik. 2023 ülke hedeflerimiz, 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kadının bireysel ve toplumsal olarak daha güçlenmesi için başlattığımız çalışmalarımıza Türkiye'mizin yeni yönetim sisteminde tüm taraflarla eş güdüm ve iş birliği içerisinde kararlılıkla devam edeceğiz. Ekonominin en önemli sermayesi insan, insana yatırım ise ülkelerin ekonomik gelişmişliklerinin önemli bir göstergesidir. Sürdürülebilir büyüme için sadece tasarruf etmek yeterli olmamakta. Aynı zamanda bu tasarrufların verimli alanlarda kullanılması da önem kazanmakta. Bu noktada finansal okur yazarlık seviyesinin yükseltilmesi hayati bir önem taşıyor. Nitekim toplumdaki bireylerin finansal okur yazarlık düzeyi arttıkça sermaye birikimi yükselmekte, bu gelişmeler ise üretimi ve yeni istihdam olanaklarını beraberinde getirmekte. Ayrıca toplumun okur yazarlık düzeyinin yüksek olması ekonomi krizlerinin yönetimini kolaylaştırıyor ve olumsuz etkilerin derinleşmesini de engelliyor."Ustaoğlu, bakanlık ve diğer kurum uzmanlarınca seminerde yerli malı kullanımı, girişimcilik, para kavramı, bütçe borç yönetimi, kredi kartı, gelir gider, tasarruf ve yatırım araçları gibi konularda bilgilendirme yapılacağını sözlerine ekledi.Seminerde konuşan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu da yeryüzünün bir dengeden oluştuğunu belirterek, toplumun yarısını oluşturan kadınların zekasından ve sezgilerinden faydalanmamanın ülke açısından bir kayıp olduğunu ifade etti. SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da kadın girişimcilerin çalışmalarından örnekler verdi.