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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Değişen hava durumu balık fiyatlarını etkiliyor

Değişen hava durumu balık fiyatlarını etkiliyor

Balıkçılar ile röportaj

Salar Balık Fiyatları Hava Durumu Dolar Erimli 

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( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon’da tezgahlar farklı balık çeşitleriyle dolarken fiyatlar günden güne sürekli değişiyor. Balık fiyatlarında sık sık değişiklik yaşanırken kalitesine göre hamsinin fiyatı 10 ile 15 TL arasında değişiyor. Balıkçılar sezonun genel olarak verimli geçtiğini söylerken hava durumunun sürekli değişmesinin fiyatları olumsuz etkilediğini belirtti.
İstavritin fiyatı 12.5 ile 15 TL arasında değişirken diğer balık fiyatlarında da geçen haftaya göre artış sürüyor. Balıkçılardan Garip Hayata "Balık fiyatları günden güne değişiyor. Özellikle son yıllarda balıkçıların yanlış avlama yapması balıklara büyük darbe vurdu. Yanlış avlama yapılması sonucunda da balık fiyatları günden güne farklılık gösteriyor. Balık teknelerinin zamanlı bir şekilde avlanmaları lazım ki balıklarımız güzel gelsin’’ dedi.
Düzenli bir şekilde avlanma gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Hayata "Hamsiyi kasayla alıyoruz. Kasaların da fiyatları 100 ile 200 TL arasında değişiyor. Düzenli bir şekilde balıkçılık yapılırsa vatandaş da hamsiyi uygun fiyatlardan satın alacak ve fiyatlardan memnun kalacaktır. Fakat düzenli avlanma yapılmadığı sürece fiyatlar gün gün değişecektir. Temennimiz bizim de vatandaşında fiyatlardan memnun kalması yönünde’’ şeklinde konuştu.
Balıkçılardan Ayhan Keleş "Havalar iyi olduğunda balık bol oluyor. Havalar kötü rüzgarlı olduğu zaman balık çıkmıyor. Bu durumda da fiyatlar artıyor. Hamsi 7.5 ile 15 TL aralığında satılıyor. Fiyatlar pahalı olunca müşteri olmuyor. Trabzon’da hamsinin fiyatı 10 TL geçince halkımız almıyor, müşteri sıkıntısı çekiyoruz. Tezgahımızda hamsinin dışında yerli istavritlerimiz de mevcut. Fakat fiyatlar biraz pahalı’’ diye konuştu.
(EK
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