Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Değirmendere şehitleri anıldı - BATMAN

Değirmendere şehitleri anıldı - BATMAN

- Değirmendere Köprüsü'nde 27 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilenlerin anılması - Grubun Değirmendere Köprüsü üzerinde Türk Bayrakları ile yürümesi - YURT - SAV Başkanı Hasan Demir'in konuşması - Grubun 'Kahrolsun PKK' sloganları atmasıDeğirmendere şehitleri anıldı - Batman 'ın Kozluk ilçesinde 27 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 9 kişi düzenlenen programla anıldıBATMAN (AA) - Batman 'ın Kozluk ilçesindeki Değirmendere Köprüsü'nde 27 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen 9 kişi anıldı. Batman Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YURT - SAV) Başkanı Hasan Demir, Değirmendere Köprüsü'ndeki programda yaptığı konuşmada, 15 Eylül 1992'de köprü üzerinde arasında güvenlik korucularının da yer aldığı 9 kişinin katledildiğini hatırlattı.Terör örgütünün, gerçekleştirdiği saldırılarla yöre insanını sindirmeyi amaçladığını vurgulayan Demir, "Ama hesaba katmadığı şu, buradaki vatandaşlarımız katliamlara karşı daha da güçlenmiş, katledilenlerin çocukları da vatanına daha da bağlanmıştır. Çanakkale Savaşı'nda ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde nasıl bu millet esareti kabul etmediyse bundan sonra da esareti kabul etmeyecektir." ifadelerini kullandı.Daha sonra etkinliğe katılanlar ve şehit yakınları "Kahrolsun PKK, şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları eşliğinde gittikleri mezarlıkta şehit kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu.Şehitler için okutulan mevlidin ardından sona eren programa, İlçe Jandarma Komutanı Selim Kasacı, İlçe Emniyet Müdürü Hayrullah Altıparmak, Kozluk Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Hikmet Gülşen ve vatandaşlar katıldı.
Değirmendere Köprüsü üzerinde pusu kuran PKK'lı teröristler, köy minibüsünü silahla taradıktan sonra ateşe vermişti.Saldırıda, Cemal Demir, Razzo Demir, Cuma Demir, Hasan Demir, Nazmi Çelik, Halit Güldü, Ceyhan Karataş, Emin Yurdakul ve Ahmet Durmaz şehit düşmüş, Abdullah Yıldız, Abdurrezzak Çelik, Reşat Saygı, Sabri Gülşen ile Zeki Pınar yaralanmıştı.

Şehit Yakınları Darbe Girişimi Katliam Teröristler Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Şehit Yakınları Ve Gaziler İş Kurası TöreniŞehit Yakınları Ve Gaziler İş Kurası Töreni
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı