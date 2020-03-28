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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Değirmen makineleri bulunan depoda yangın

Değirmen makineleri bulunan depoda yangın

Depodan görüntü, ekiplerden görüntü detaylar

( ÇORUM )- Yangında maddi hasar meydana geldi ÇORUM

Trol 


- Çorum'da değirmen makinelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangında maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aşağı Sanayi Sitesi Çelik 8. Sokak'ta bulunan Hurdacılar sitesinde içerisinde değirmen makinalarının bulunduğu bir depoda bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Depodan alevler yükseldiğini gören esnaflar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve site esnafının müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olduğu yangında maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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