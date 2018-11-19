Definecilerin talan ettiği 192 yıllık su bendi havadan görüntülendi

-Bendin içinde bulunan değirmen ve taşlarından detay



( İSTANBUL -ÖZEL)- II. Mahmut tarafından yaptırılan 192 yıllık su bendi definecilerin, yağmacıların hedefi oldu- Tarihi ‘Şamlar Bendi’ definecilerin hedefi oldu- 192 yıllık bendin taşlarını oydular üzerinde mangal yakarak keyif yaptılar- ‘Şamlar Bendi’nin uğradığı tahribat görüntülendi İSTANBUL



- İstanbul Arnavutköy’de Sultan II. Mahmut tarafından yaptırılan tarihi ’Şamlar Bendi’ definecilerin ve yağmacıların yeni hedefi oldu. Taşları kırılan ve değirmen taşları sökülen Osmanlı Mirası 192 yıllık su bendinin uğradığı tahribat havadan görüntülendi. Osmanlı Sultanı II. Mahmut tarafından 1826 yılında yapımına başlanılan ve 1828 yılında bitirilen Su bendi günümüzde Başakşehir-Arnavutköy sınırında yer alıyor. Küçükçekmece’nin kuzey yamacında bulunan Azatlı Baruthanesi'nin su ihtiyacını karşılamak amacıyla yaptırılan ‘Şamlar Bendi’ olarak bilinen su bendi, baruthane aktif kullanılana denk hizmet verdi. Dönemin şartlarına göre düşünülerek yapılan Su bendinin hemen iç kısmında kurulan bir de barut öğütme değirmeni Osmanlı Devleti'ne uzun yıllar katkı sağladı. Defineciler su bendini mesken tuttu İstanbul’un kuzey kısımlarında bölgesel su sıkıntısı çekildiği zaman da kullanılan 192 yıllık su bendi ve değirmen son günlerde definecilerin yeni hedefi oldu. Su bendinin çevresinde kaçak kazı yapan yağmacılar önce değirmeni hedef aldı. Duvarlarından başlanılan tahribat arından değirmen taşlarına sıçradı. Değirmen taşlarının içinde ve çevresinde yapılan oyuklar arından sıra su bendine geldi. II. Mahmut tarafından yaptırılan 192 yıllık su bendi yağmalanmaya başladı.

Bendin alt kısımlarını oyan defineciler bununla da yetinmeyerek yiyip içtikleri çöpleri de kazdıkları yerlere attılar. Bendin üst kısmında bulunan alanda mangal yakarak keyif yapan yağmacılar Osmanlı mirasını adeta talan etti. 192 yıllık tarihi su bendinin ve çevresinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınarak yenileme çalışmaları ardından turizme kazandırılması bekleniliyor. Tarihi su bendinin uğradığı tahribat havadan görüntülendi ‘Şamlar Bendi’ adıyla bilinen Osmanlı Devleti’nin barut yapımında kullandığı nitelikli su kaynağı olan 192 yıllık tarihi bu yapının kaçak kazı yapan defineciler tarafından adeta delik deşik edildiği gözler önüne seriliyor. Yağmacıların bendin üzerinde ve iç kısımlarında bulunan taşları oyulduğu ve pislikle doldurularak kapatılmaya çalıştığı görülüyor. Bendin bölgesinde yer alan değirmenin defineciler tarafından parçalara ayrıldığı ve zarar verildiği görüntülere yansıyor.

