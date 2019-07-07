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07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı

Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı

- Kilisenin içinden ve çevresinden detaylar

Restorasyon Kaçak Kaçak Kazı Uttu Irak 

-- Kazı yapılan yerler
-- Vatandaşlar ile röportaj
-- Genel görüntü ve detaylar

( ERZURUM - ÖZEL)- Tarihi kilisenin içini defineciler dışını hafriyatçılar mesken tuttu ERZURUM

- Erzurum’da 1790 yılından günümüze ulaşan Surp Minas Kilisesinde defineciler kazmadık yer bırakmadı. Kilisenin dışına ise inşaatçılar kaçak hafriyat döküyor. Erzurum’un Aziziye İlçesinde yer alan 1790 yılında Ermeniler tarafından ibadet amaçlı yapılan kilisede günümüzde defineciler zengin olma umuduyla kaçak kazı yapıyor. Öyle ki kilisenin içerisinde kazılmadık yer kalmamış durumda. Bu durumu gören Aziziye Belediyesinin girişimleri sonucunda kilise Almanya’da yaşayan bir Ermeni’ye ait çıksa da sahibi restorasyona izin vermedi. Sahibinin isteği üzerine dokunulmayan kilisede definecilerin ve madde bağımlıların uğrak yeri haline geldi. Kilisenin içini defineciler mesken tutarken dışına ise inşaatçılar kaçak hafriyat döküyor. Yöre halkı ise kilisenin restorasyon yapılmasını veya dışının temizlenmesini istiyor.
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