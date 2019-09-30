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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Defineciler kazdığı tünelin altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı

Defineciler kazdığı tünelin altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay yerinden görüntüler

Polis Hastane Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-polis ekiplerinden görüntüler
-diğer ekiplerden görüntüler
-Olay yeri inceleme polislerinden görüntüler
-diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de 2 defineci, hazine bulmak için kazdıkları tünelde oluşan göçüğün altında kaldı. Olayda 1 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan mahallesi Evliyalar mevkinde meydana gelen olayda, Y.E. (26) ve henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi, hazine bulmak için tünel kazdı. Bu akşam saatlerinde de hazin bulmak için tünele giren Y.E. ve diğer şahıs, oluşan göçük sonucu toprağın altında kaldı. İhbar üzerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, Y.E.'nin cansız bedenine ulaşırken, yaralanan diğer şahıs ise ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, göçüğün meydana geldiği yerde güvenlik önlemi aldı. Y.E.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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