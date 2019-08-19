Define kazısında gergin bekleyiş yerini meraklı bekleyişe bıraktı Haberi

-Polis ekipleri

-İş makinesinin kazı alanında yer alması

-Vatandaşların bilgilendirilmesi

-Genel ve detay



( ELAZIĞ )- Define kazısının resmi izinle yapıldığını öğrenen vatandaşlar meraklı gözlerle kazıyı izledi ELAZIĞ



- Elazığ’ın Maden İlçesi’nde define kazısı nedeniyle belirli bir bölgenin branda ile çevrilmesi ve iş makinesinin gelmesi kısa süreliğine gergin bekleyişe neden oldu. Vatandaşlar, kazının resmi izinle yapıldığını öğrenmesiyle gergin bekleyiş bitti meraklı bekleyiş başladı.

Alınan bilgiye göre, Heyelan riski ile gündeme gelen Maden ilçesi’ne bağlı Cami-i Kebir Mahallesi Okullar Caddesi üzerinde bulunan bir alana sabah saatlerinde iş makinesi girdi. Çevresi de brandalarla kapatılmaya çalışılınca vatandaşlar bölgede toplandı. Bunun üzerine olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşların resmi izinle define kazısı yapılacağını öğrenmesi üzerine kısa süreli yaşanan gergin bekleyiş bitti. Çalışmaların başlaması ile biten gergin bekleyiş yerini meraka bıraktı. Öte yandan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne başvurulması sonrasında bölgede "Define" kazısı yapılacağının izninin verildiği ve kazı çalışmalarının müze görevlilerinin eşliğinde yapıldığı öğrenildi.

