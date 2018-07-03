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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Define çukuruna düşen inek uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Define çukuruna düşen inek uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

İneğin iş makineleri ile kurtarılma görüntüsü

( ESKİŞEHİR )- Çukura düşen ineği kurtarmak için seferber oldular ESKİŞEHİR

İş Makinesi Kaçak Kaçak Kazı Bild Hayvan 


- Eskişehir'in İnönü ilçesinde vatandaşlar kaçak kazı yaparak define arayanların kazdığı çukura düşen ineği kurtarmak için adeta seferber oldu. Gündemde sürekli olarak bulunan hayvan şiddeti konusu vatandaşların yoğun tepkisini çekerken, Eskişehir'in İnönü ilçesinde çukurdan kurtarılan ineğin çevredeki vatandaşların kurtarışı adeta gönüllere su serpti. Yenice Mahallesi Tilki Burnu Mevkii'nde hayvanlarını otlatan besici Turgut Tecelli’nin hayvanlarından biri define avcılarının açtığı çukura düştü. İneğinin çukura düştüğünü gören Turgut Tecelli, durumu İnönü Belediyesine bildirdi. Üzeri dallarla kapatıldığı için fark edilmeyen çukurun üstünü kepçe ile açan ekipler adeta ineği kurtarabilmek için seferber oldu. Hayvanı önce iş makinesi ve halatlarla kurtarmayı deneyen görevliler, ineğin hareket ederek kendini tehlikeye atması ihtimaliyle yöntem değiştirdi. Ekipler, hayvanın zarar görmemesi için çukura inen bir rampa kazarak daha fazla zarar görmeden yürüyerek çıkmasını sağladılar. Besici vatandaş Turgut Tecelli, İnönü Belediyesi'ne teşekkür ederken, görevliler ise benzer kazaların tekrarlanmaması için alanda bulunan bütün çukurları doldurarak operasyonlarını sonlandırdılar. (BRK-KA
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