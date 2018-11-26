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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Define avcısı 10 kişi gözaltına alındı

Define avcısı 10 kişi gözaltına alındı

Şahıslardan görüntü

Polis Kaçak Akalan Elektronik Eşya Polis Ekipleri 

-Alınan malzemelerden görüntü
-Görüntüler

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde dua kitaplarıyla eski bir evde define arayan 10 kişi polis ekipleri tarafından kazı yaparken suçüstü yakalandı Niğde Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri Yukarı Kayabaşı Mahallesi Özdemir Sokakta eski tarihi evin bodrum katında define arayan A.T., M.T., K.A., A.B., E.A., Ş.E., H.G., B.A., S.K., L.K. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Ekipler tarafından yapılan aramada kazıda kullanılan Hilti, Matkap, Hazine bulmada yarayan elektronik eşya, inşaat malzemeleri, tılsım bozmak için Kuran’ı Kerim ele geçirildi. Ekipler tarafından izinsiz kaçak yollarla define arayan 10 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.
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