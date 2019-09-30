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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Define ararken göçük altında kalan kişi öldü - KAYSERİ

Define ararken göçük altında kalan kişi öldü - KAYSERİ

- Ekiplerin olay yerine gelişi - Polis ekiplerinin çalışmaları - Define aramak için girilen mağaranın girişi - Göçüğün olduğu bölge Define ararken göçük altında kalan kişi öldüKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de define aramak için mağaraya giren bir kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetti.İddiaya göre, Talas ilçesi Kuruköprü mevkisindeki bir mağaraya Yunus E.(22) ile Süha Enes M.(22) define aramak için geldi.Süha Enes M, mağaranın kapısında gözcülük yaparken arkadaşı Yunus E, define aramak için girdiği mağarada oluşan göçük altında kaldı.Kapıda gözcülük yapan Süha Enes M, durumu polise bildirdi.Olay yerine, polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Ekipler tarafından göçük altından çıkarılan Yunus E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Polis, Süha Enes M'yi gözaltına aldı.

Polis Bild 

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