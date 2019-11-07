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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Defileye gider gibi hırsızlığa gittiler...Hırsızlık zanlıları kamerada İzle

Defileye gider gibi hırsızlığa gittiler...Hırsızlık zanlıları kamerada İzle

-güvenlik kamerası-

Adli Tıp Röntgen Güvenlik Güçleri Güvenlik Kamerası Kız Çocuğu 

-Zanlı kızların apartmanlara girerken görüntüleri
-Yüzlerini eşarpla kapatmaları
--aktüel-
-Kızların adli tıpa getirilmesi
-Adli tıpa alınması
-Adli tıptan çıkartılması
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Adana'da 6 evden 100 bin lira değerinde altın çaldığı iddiasıyla tutuklanan yaşları küçük 3 kız çocuğunun hırsızlık yapmadan önce kuaföre gidip süslendikleri öğrenildi- Her eve farklı kıyafetlerle geldiği belirlenen zanlıların, röntgen filmiyle kapı dilini kaydırıp evlere girdikleri anlaşıldı ADANA

- Adana'da 6 evden 100 bin lira değerinde altın çaldığı iddiasıyla tutuklanan yaşları küçük 3 kız çocuğunun hırsızlık yapmadan önce kuaföre gidip süslendikleri öğrenildi. Adana genelinde son bir ayda 6 evden 100 bin lira değerinde altın çalınınca ev sahipleri polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri olayların meydana geldiği mahallede pusu atıp beklemeye başladı.
Polis bir taraftan da çevrede güvenlik kamerası araştırması yaptı. Yapılan araştırmada, şüphelilerin aranması bulunan Gaco aşireti mensubu 16 yaşındaki iki kuzen E.Ç. ve D.Ç. ile 14 yaşındaki F.K. olduğu belirlendi. Polis, apartmanlara ev bakma bahanesiyle giren 3 kızın kapıları çalarak evlerin boş olup olmadığını kontrol edip yangın merdivenlerinin kapı kilit dillerini röntgen filmiyle veya şampuan ambalajıyla kaydırarak açıp eve girdiğini belirledi. Ekipler ayrıca şüphelilerin tanınmamak için kuaföre gidip süslendiklerini taktıkları eşarp ve şapkayla yüzlerini gizlediklerini tespit etti. Parmak izi bırakmamak kapılara ellerinin tersiyle dokunan ya da ellerine çorap giyen 3 kız, polis tarafından hırsızlık yapmak için girdikleri bir apartmanda gözaltına alındı. Yaşları küçük olan şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 6 ayrı hırsızlık olayının suçlusu olarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 zanlı tutuklandı. Ayrıca güvenlik güçleri, yangın merdivenlerindeki evlerin kapısına hırsızların girmemesi için sürgülü bir kilit takmaları konusunda uyarıda bulundu.
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