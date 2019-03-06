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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Defalarca takla atan araçtan sağ çıktı

- Defalarca takla atan araçtan sağ çıktı

kaza yeri görüntüleri

Hastane 

-Kazalı otomobilin görüntüleri
-Sağlık ekipleri sürücüye müdahale ederken

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’de seyir halinde defalarca takla atarak tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücü sağ kurtuldu. Kaza, Kırıkkale-Ankara ve Samsun karayolunun birleştiği bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Oğulcan Birdal idaresindeki 71 DF 352 plakalı otomobil, seyir halindeyken virajı alamayarak defalarca atarak tarlaya yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Birdal ise kendi çabalarıyla araçtan sağ çıktı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından sürücü Birdal tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (HA-SLH
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